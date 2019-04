Fudbaleri Ajaxa nastavili su sa sjajnim partijama ove sezone u Ligi prvaka. U prvom meču polufinala slavili su na gostovanju Tottenhamu rezultatom 1:0.

Kako su okončali prošle duele protiv Reala i Juventusa, tako su Kopljanici započeli danas protiv Tottenhama na gostovanju.



Gosti su odigrali nekoliko sjajnih akcija prije nego što je Hakim Ziyech u 15. minuti poslao loptu za Donnyja Van de Beeka koji mirno pogađa za vodstvo gostiju.







U tim trenucima Tottenham je izgledao neprepoznatljivo. Gosti su briljirali, stvarali odlične akcije i imali još dvije prilike, ali nisu uspjeli pogoditi.



Tek ulaskom Mousse Sissokoa domaći su došli do malo većeg posjeda lopte, ali do poluvremena nisu imali većih prilika.



U nastavku znatno ofanzivniji Spursi, dok su se gosti malo povukli i čekali kontre. Domaći su imali dva pokušaja glavom, ali su oni, pretežno, odlazili preko gola.



Veliku šansu gosti iz Amsterdama propustili su nakon jedne kontre u 78. minuti. David Neres je dobio loptu na lijevu stranu, ali je pogodio stativu iz odlične pozicije.



Do kraja se rezultat nije mijenjao, tako da ćemo prvog finalstu saznati nakon duela u Amsterdamu. Ipak, Ajax je zabilježio ozbiljnu prednost uoči revanša.





