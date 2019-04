Fudbaleri Napolija su u Frosinoneu u utakmici 34. kola italijanske Serije A slavili novi trijumf, a ovaj put je bilo 0:2.

Foto: Twitter

Nije imao tim Carla Ancelottija puno problema, a tome je pomoglo i rano vodstvo u koje ih je doveo Dries Mertens.



Sjajni Belgijanac je pogodio u 19. minuti i obezbijedio svom timu miran nastavak susreta. Bio je to fenomenalan pogodak iz slobodnog udarca sa preko 20 metara…



Bilo je lakše igrati gostima nakon toga, a pobjedu su ovjerili u 49. minuti, kada je Milik asistirao za Younesa, a ovaj pogodio za 0:2.



Tako je i završilo, Napoli je povećao prednoost nad Interom na 8 bodova, a Frosinoneu je potrebno pravo čudo da opstane u ligi.



Naime, moraju do kraja da slave u svim utakmicama, a da Genoa i Udinese osvoje jedan, odnosno dva boda do kraja…



Frosinone – Napoli 0:2 (Mertens 19’, Younes 49’)





(SCsport)