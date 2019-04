Fenomenalne rezultate bilježi ove sezone zagrebački Dinamo, u Evropi je sačekao proljeće, u Hrvatskoj nema pravog konkurenta, a velike zasluge u tome ima trener Nenad Bjelica.

Foto: 24sata.info

U Dinamu nisu sjedili “skrštenih ruku”, željeli su se osigurati za naredni period, a u tom smislu ostanak Bjelice bio je proritet svih prioriteta – i on se desio po fantastičnim uslovima za odličnog stručnjaka.



Naime, Modri su svom treneru dali novi, unosniji ugovor i to do ljeta 2021., po kojem će zarađivati oko milion i po eura neto godišnje!



Tim ugovorom postao je najplaćeniji trener Dinama u historiji, nadmašit će dosadašnji koji je držao Vahid Halilhodžić sa 900.000 eura neto, prenose hrvatski mediji.



“Iako je trener imao ugovor na još godinu dana, to svi veliki klubovi rade, mi smo radi naše vizije i strategije taj ugovor produžili na sljedeće dvije godine. I nadam se da ćemo kroz te dvije iduće godine ispuniti sve ciljeve i strategije. Imamo velika očekivanja i nadam se da je upravo ovaj čin potvrda da ćemo u tome uspjeti”, rekao je predsednik kluba Mirko Barišić.



Bjelica je preuzeo Dinamo 2018. godine poslije dolaska iz poljskog Lecha.



“Velika mi je čast biti na čelu Dinama, ovako velikog kluba. Nadam se da ćemo uz pomoć navijača napraviti od Dinama još veći i jači klub. Ljestvica je vrlo visoko postavljena, ali uz puno rada možemo biti još bolji. Velika mi je čast da mi je Dinamo dao poverenje i nadam se da ću svojim radom to opravdati”, poručio je najskuplje plaćeni trener u historiji Dinama, ali i na prostorima regiona.



Poređenja radi, prvi stručnjak Crvene zvezde Vladan Milojević, kao najskuplje plaćeni trener u Srbiji, ima ugovor oko 500.000 eura. A kad je riječ o trenerima u BiH, bespredmetno je govoriti o ovakvim ciframa…





(SCsport)