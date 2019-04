Pravu dramu vidjeli smo sinoć u finalu Kupa Francuske na Stade de Franceu između Rennesa i Paris Saint Germaina, a Sveci su nakon penala ostali bez trofeja.

Fantastično je utakmicu počeo PSG, te se činilo da će ovaj meč biti jednosmjerna ulica ka novom trofeju Svetaca, ali zakomplikovala se priča… Krenimo redom.



Dobro otvaranje utakmice je za Parižane krunisao Dani Alves u 13. minut, kada je spektakularno zatresao mrežu Rennesa na asistenciju Neymara.



Neymar je ubacio iz kornera, a Alves na 20-ak metara dočekao loptu na volej i poslao je u mrežu.



Nije se dugo čekalo ni na drugi gol, koji je djelo Neymara u 21. minuti.



Di Maria ga je fantastično proigrao i izbacio u situaciji jedan na jedan s Koubekom, što je Neymar rutinski riješio.



Rennes je oživio nakon autogola mladog Kimpembea iz 40. minute, a u nastavku utakmice su stigli i do poravnanja.



Igrala se 66. minuta, iz kornera je odlično ubacio Grenier, a Mexer je utrčao na prvu stativu i poslao loptu u mrežu.



Do kraja nije bilo promjena pa se otišlo u produžetke, koji nisu donijeli nikakvu promjenu, ali jesu isključenje Mbappea.



On pravi veliku glupost u 118. minuti, kada je žestoko startovao na fudbalera Rennesa, zbog čega mu je sudija pokazao direktan crveni karton.



Nije bilo pobjednika ni nakon 120 minuta, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.



Niang i Cavani su bili izrazito sigurni u prvoj seriji, Ben Arfa i Alves u drugoj. Ni treća serija nije donijela ništa novo, a mreže su tresli Grenier i Peredes.



Zatim je Lea Siliki bio siguran za Rennes, a Bernat za PSG. Dugo se čekalo na promašaj, koji je došao u sedmoj seriji, kada je Nkunku zapucao loptu preko gola i postao tragičar Parižana.



Rennes slavi veliki uspjeh, a ovo je njihov prvih trofej od 1971. godine!





