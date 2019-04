Veliki derbi između Intera i Juventusa odigran je večeras na Meazzi, a završeno je bez pobjednika (1:1).

Foto: 24sata.info

Nerazzuri su u ovoj utakmici bili bolji protivnik, a do vodstva su stigli već u uvodnim minutama, nakon fantastičnog volej udarca Radje Nainggolana, koji je prošao kroz ruke Sczecznyju.







Bilo je to u 7. minuti, a Inter je i nakon toga stvorio nekoliko šansi. Juventus je bio nemoćan, ali onda je na scenu stupio dvojac Pjanić - Ronaldo.



Reprezentativac BiH je genijalno petom ostavio loptu Portugalcu, koji ju je zakucao u mrežu iza leđa Handanovića.







Juventus je već od ranije osigurao titulu, a Inter je ostao trećeplasirani i bez problema bi trebao do Lige prvaka…





(SCsport)