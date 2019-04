Fudbaleri Rome upisali su trijumf rezultatom 3:0 protiv Cagliarija u 34. kolu italijanske Serie A.

Roma je trebala trijumf kako bi se, bar na kratko, vratila na četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka naredne godine. Do nje su došli na možda i najlakši način ove sezone, pošto su pogoci postizani baš na vrijeme.



Već do osme minute Vučica je imala dva gola prednosti i nakon toga posao je bio olakšan. Prvo je Federico Fazio pogodio u petoj minuti, da bi tri minute kasnije pomalo zaboravljeni Javier Pastore udvostručio prednost Rimljana.



Do kraja utakmice Vučica je postigla još jedan pogodak, pošto je u 86. minuti Aleksandar Kolarov pogodio silovito za konačnih 3:0.



Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko bio je zapažen, ali se nije upisivao u strijelce u današnjem meču. Odigrao je svih 90 minuta.





