Danas je u Mostaru odigrana utakmica 24. kola Prve lige FBiH između FK Velež Mostar i FK Rudar Kakanj. Na kraju, dobra igra i sigurna pobjeda Veleža rezultatom 4-0!

Foto: 24sata.info

Rođeni su danas na Stadion Rođeni istrčali u sljedećem sastavu: Bobić – Biševac, Zvonić, Zeljković, Mešanović – Ćosić – Behram, Vehabović – Berisha, Brandao – Fajić. Na klupi su bili Bogdanović, Alikadić, Mrgan, Ramčilović, Marques, Osmić i Ovčina.



Rudar Kakanj je igrao u sljedećem sastavu: Jamaković, Filan, Hrelja, Čizmić, Goralija, Cana, Musić, Kobilica, Kovač M., Kovač F., Šubo. Na klupi su: Bekan, Spahić, Mušija, Gačić, Fočo, Subašić, Čehajić.



Rođeni su od prve minute krenuli prema golu gostiju, kako bi što prije došli do gola. U 3. minuti efektivno petom probao je Brandao nakon povratne lopte Biševca, da bi u 8. minuti Valmir Berisha, na asistenciju Vehabovića, postigao svoj prvi gol u dresu Veleža.



U 14. minuti ekipa Rudara bila je primorana da izvrši prvu izmjenu, kada je povrijeđenog Kobilicu zamjenio mladi Subašić. Gosti su u 20. minuti ozbiljno zaprijetili golu Veleža kada je pucao Mirza Kovač, ali je Bobić odlično intervenisao. U 34. minuti Vehabović je probao iz slobodnog udarca, ali mladi golman Jamaković izbacuje loptu u korner. Nakon toga, probao je Fajić u 37. minuti, ali bez uspjeha.



Ipak, u 40. minuti Nusmir Fajić se upisuje u listu strijelaca, te tako dolazi do 22. gola u sezoni. Do kraja poluvremena svoj udarac je oprobao Cana, ali bez uspjeha. Tako se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom 2-0.



Rođeni su jako otvorili i drugo poluvrijeme. Prvo je probao Vehabović u 47. minuti, da bi u 54. minuti Fajić sa penala, kojeg je iznudio Biševac, doveo Velež u prednost od 3-0, te tako rješio pitanje pobjednika današnje utakmice. Ubrzo nakon gola izvršene su dvije izmjene u timu Veleža, Alikadić i Ovčina zamjenuli su Biševca i Berishu.



U 64. minuti u listu strijelaca se upisao i Edo Vehabović, nakon asistencije Fajića, te tako krunisao svoju dobru igru danas. U 75. minuti priliku za igru dobio je Marques, a iz igre je izašao Zeljković. Nakon toga, gosti su zaprijetili preko Subašića, ali je Bobić dobro reagovao.



Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, te je tako Velež upisao sigurnu pobjedu rezultatom 4-0. Rođeni kao lider prvenstva putuju u Novi Travnik, gdje narednog vikenda igraju protiv istoimene ekipe.



Olimpik slavio u Visokom i nastavio borbu Sa Veležom



Olimpik je pobjedom u Visokom nastavio borbu sa Veležom za prvo mjesto. Vukovi su opravdali ulogu favorita protiv Bosne i slavili 2:1.



Rezultati 24. kola:



MOSTAR: Velež - Rudar 4:0

ŽIVINICE: Slaven - Orašje 1:0

BIHAĆ: Jedinstvo - Igman 3:1

ČAPLJINA: Čapljina - Goražde 4:3

VISOKO: Bosna - Olimpik 1:2

GRAČANICA: Bratstvo - Zvijezda 1:0

NOVI TRAVNIK: Novi Travnik - Metalleghe BSI 0:3



U nedjelju igraju Tošk-Vitez.



Tabela:



1. Velež 24 18 4 2 63:17 58

2. Olimpik 24 17 6 1 42:9 57

3. Tošk 23 11 4 8 34:28 37

4. Zvijezda 24 11 4 9 31:34 37

5. Rudar 24 11 3 10 41:38 36

6. Jedinstvo 24 11 3 10 25:28 36

7. Bratstvo 24 11 2 11 28:28 35

8. Orašje 24 9 7 8 29:26 34

9. Goražde 24 10 3 11 31:28 33

10. Metalleghe BSI 24 9 5 10 29:28 32

11. Igman 24 8 6 10 22:21 30

12. Čapljina 24 9 3 12 26:41 30

13. Slaven 24 9 2 13 26:33 29

14. Vitez 23 8 5 10 20:29 29

15. Novi Travnik 24 3 6 15 14:41 15

16. Bosna 24 3 3 18 12:45 12





(24sata.info)