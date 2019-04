Ekipa Crvene zvezde pobijedila je Partizan u 160. "večitom derbiju" rezultatom 2:1 u susretu 33. kola srbijanske Super lige čime su na najbolji mogući način iskoristili remi Radničkog iz Niša i napravili krupan korak ka tituli prvaka.

Kako i stanje na tabeli pokazuje, Crvena zvezda je i ove godine daleko ispred gradskog rivala, a nakon 33 odigrana kola oni imaju čak 18 bodova više od Partizana. U kakvoj krizi se crno-beli nalaze, možda je i najbolji pokazatelj trenutno stanje na tabeli gdje zauzimaju petu poziciju, a poraz na Marakani bio im je četvrti u posljednjih šest utakmica.



Ipak, Partizan je 160. "večiti derbi" otvorio nešto bolje, a u 12. minuti preko Pantića pokušali su stići u vodstvo, no udarac je otišao pored gola. Jedinu pravu priliku za Crvenu zvezdu u prvih 45 minuta imao je Pavkov u 36. minuti, ali je iz dobre pozicije šutirao preko gola.



Sve vrijedno pomena na ovoj utakmici desilo se u drugih 45 minuta. Igrala se 61. minuta kada je Urošević napravio kazneni udarac, a siguran realizator bio je El Fardou Ben koji pogađa za 1:0 i erupciju oduševljenja na Marakani.



Partizan je pokušao uzvratiti preko Ivanovića koji se nije najbolje snašao u dobroj poziciji, a onda u 80. minuti domaći postižu i drugi pogodak. Nakon akcije po lijevoj strani lopta je došla do Vukanovića koji koristi smušenost Partizanove odbrane i s nekih sedam-osam metara pogađa za 2:0.



Jedino što je Partizan uspio do kraja utakmice je utješni pogodak Gomesa s bijele tačke u 90. minuti, ali nakon toga crno-beli nisu imali priliku da ugroze gol Crvene zvezde i meč je završio pobjedom domaćeg tima.



Crvena zvezda je ostala prva na tabeli Super lige sa 48 osvojenih bodova, šest više od Radničkog iz Niša te će vrlo vjerovatno i ove godine osvojiti titulu prvaka Srbije, prenosi Klix.





