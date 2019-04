Večeras je odigran veliki gradski derbi između Manchester Uniteda i Manchester Cityja u okviru 31. kola engleske Premier lige, a na kraju su slavili gosti rezultatom 0:2.

Foto: Twitter

Prvo poluvrijeme je ponudilo grubu igru sa obje strane, ali do golova nije uspjela stići nijedna ekipa.



Ipak City je pokazao svu snagu u drugom poluvremenu, a veliku radost njihovim navijačima na tribinama je donio Bernardo Silva golom u 54. minuti.



U 66. je već na semaforu pisalo 0:2, a strijelac je bio Sane koji je 15 minuta prije ušao u igru.



Već tada je bilo jasno ko će izaći kao pobjednik, a rezultat se do kraja nije mijenjao.



City se ovom pobjedom vratio na lidersku poziciju u engleskoj Premier ligi, dok će Crvene đavole do kraja čekati žestoka borba za mjesto koje naredne sezone vodi u Ligu prvaka.





(SCsport)