U zaostaloj utakmici 31. kola engleske Premier lige Wolverhampton je nadigrao Arsenal sa ubjedljivih 3:1 i tako je Topnike udaljio od Lige prvaka.

Foto: Twitter

Sve je već bilo gotovo u prvom poluvremenu kada su Vukovi do nogu potukli Topnike. Neves je u 28. minuti pogodio za 1:0, a u samom finišu prvog dijela Doherty u 37. i Jota u 45. minuti dotukli su očajni Arsenal.



Topnici su do kraja samo ublažili poraz preko Sokratisa u 80. minuti za konačnih 3:1. Naš Sead Kolašinac u igru je ušao u 58. minuti.



Arsenal se nakon dva vezana poraza našao u vrlo teškoj situaciji i do kraja sezone će voditi grčevitu borbu za Ligu prvaka.





(SCsport)