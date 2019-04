Nogometaši Slobode prije podne su krenuli za Međugorje, gdje će se odmarati i pripremiti za utakmicu sa Zrinjskim.

Nakon pobjede protiv Sarajeva, porastao je optimizam, tim više što je Sloboda zakoračila u uski krug ekipa koje pretenduju za izlazak u Evropu.



- Od četiri teške utakmice u nizu, uspješno smo apsolvirali najtežu, protiv lidera prvenstva i najbolje ekipe u Premijer ligi, Sarajeva. Slijedeća je Zrinjski i vjerujem da nismo bez šansi, tim prije što je pritisak na našem domaćinu. Ne smiju kiksati ako žele ostati u konkurenciji za prvaka. Idemo da im "zagorčamo“ život, a sebi olakšamo put ka Evropi - izjavio je u razgovoru za Fenu Muharem Čivić, igrač utakmice protiv Sarajeva.



Zanimljivo je da je Sloboda do unazad tri kola postigla svega 15 golova, a primila 17. Protiv Zvijezde, GOŠK-a i Sarajeva, Tuzlaci su postigli šest golova ili skoro 30 posto od ukupno datih zgoditaka, a primili su pet, odnosno, 25 posto od ukupnog broja do tada.



- Očito smo popravili efikasnost. Istina, primili smo više golova od našeg prosjeka, ali najvažnije je da smo osvojili šest bodova koji su nas vratili među vodeće ekipe. Igrom smo to svakako zaslužili – smatra "veznjak“ Slobode.



Kada je u pitanju plasman u Evropsku ligu, u Slobodi svi vjeruju da je taj cilj ostvarljiv.



- Bilo bi dobro da ne izgubimo u Mostaru. U subotu dočekujemo Željezničara i tada je 'biti ili ne biti', protiv direktnog konkurenta. Poslije nam slijedi još teški duel na Pecari, a u finišu prvenstva imamo nešto lakši raspored i vjerujem da možemo ponovo u Evropu. Sve ćemo učiniti da taj cilj ostvarimo što bi u godini 100-godišnjice kluba bio lijep uspjeh – zaključio je Čivić.



Sloboda će protv Zrinjskog nastupiti osjetno oslabljena. Said Husejinović je povrijeđen, dok zbog tri žuta kartona pravo nastupa nemaju Goran Vukliš, Edis Smajić i Antonio Vidović. Koga će trener Zlatan Nalić uvrstiti u startere, još nije poznato.



Susret 28. kola prvenstva BiH Zrinjski – Sloboda igra se sutra od 17 sati.

