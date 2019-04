Fudbaleri Željezničara sutra na stadionu "Grbavica" igraju derbi 28. kola Premijer lige BiH protiv Širokog Brijega.

Foto: 24sata.info

Oba tima su pod imperativom pobjede s obzirom na to da se bore za mjesta koja vode u evropska takmičenja naredne sezone, a Široki Brijeg ima priliku to učiniti i kroz Kup BiH, gdje će igrati finale protiv FK Sarajevo.



Trener Željezničara Amar Osim ističe da svakog protivnika dobro analiziraju, te da bi odmah potpisao kiks protiv Širokog ako će ekipa poslije toga dobiti narednih pet mečeva.



- Ubismo se analizirajući protivnike, to smo učinili sa svim protivnicima. Ako sutra kiksamo, a poslije toga sve utakmice dobijemo, bit ćemo 3. ili 4. Dočekujemo Široki Brijeg u boljem raspoloženju nakon pobjede protiv Krupe. Nije lako nikog dobit. Spremni smo za protivnika kojeg ni u kom slučaju ne možemo potcijeniti. Široki izaziva respekt, što zbog imena, što zbog rezultata - izjavio je Osim.



Trener "plavih" u ovom meču neće moći računati na Sinana Ramovića i Ermina Zeca.



Golman Željezničara Irfan Fejzić zahvalan je na prilici da bude prvi golman ekipe.



- Čiav život treniram da budem na golu i želim se zahvaliti na ukazanoj prilici. Stručni štab će odlučiti da li sam opravdao povjerenje. Široko dobro poznajemo, čvrsta su ekipa s dobrim rezultatima, ali nismo se posebno pripremali za taj meč. Ko bude sutra igrao morat će dati maksimum za pobjedu i nastavak borbe za treće mjesto - izjavio je Fejzić.



Utakmica Željezničar - Široki će biti odigrana sutra u 20 sati na stadionu "Grbavica".

(FENA)