Danas je u Jajcu odigrana utakmica 23. kola Prve lige FBiH između NK Metalleghe BSI i FK Velež Mostar.

Arhiv / 24sata.info

Na kraju, Rođeni su upisali važnu pobjedu rezultatom 1-0 te tako zadržali prvo mjesto na tabeli. Olimpik je slavio rezultatom 3:0 kod kuće protiv Bratstva.



Rođeni su na stadion Mračaj istrčali u sljedećem sastavu: Bobić – Dario, Zvonić, Marques, Mešanović – Zeljković – Ćosić, Vehabović – Behram, Ovčina – Brando. Na klupi su bili Bogdanović, Mrgan, Kuduzović, Osmić, Cvijanović, Samardžić i Berisha.



Domaćin je igrao sa sljedećih 11: Sušac, Kremenović, Pljevljak, Malbašić, Jusufbašić, Tankuljić, Danilović, Haračić, Kovač, Popović, Bešagić. Na klupi su bili Kukrika, Rizvanović, Brtan, Aljetić, Mehić, Popović i Simeunović.



Rođeni su dobro otvorili utakmicu, te su odmah dali do znanja da su u Jajce došli sa željom da odnesu tri boda. Sa druge strane, Tankuljić je oštrim startom u 5. minuti pokazao da se domaćin neće predati bez borbe, kada je zaradio žuti karton i dobro prošao.



Rođeni su prvi zaprijetili, Brandao i Behram su pokušali, ali bez uspjeha. Domaćin je tek u 33. minuti prvi put ozbiljnije prišao golu Bobića, kada su nakon dva vezana prekida pokušali doći do gola, ali bez promjene rezultata. Pred sami kraj poluvremena Rođeni su preko Brandaa pokušali doći do prednosti, ali se na odmor otišlo rezultatom 0:0.



Drugo poluvrijeme Rođeni su otvorili izmjenom, umjesto Ovčine u igru je ušao Cvijanović. Rođeni su silovito krenuli prema golu domaćina. Prvo je Vehabović pogodio prečku u 50. minuti, da bi Brandao doveo Velež u zasluženo vodstvo u 53. minuti. Ubrzo nakon toga, Rođeni su mogli i do drugog gola, ali je udarac Zvonića nakon prekida otišao malo preko gola.



U 60. minuti priliku za igru dobio je Berisha, kada je zamjenio Mešanovića. Domaćin je u 74. minuti opet zaprijetio nakon prekida, ali je odbrana Veleža dobro reagovala. U 85. minuti Brandao je napustio teren, a u igru je ušao Samardžić.



Do kraja utakmice nije bilo većih prilika.



U narednom 24. kolu Rođeni će ugostiti Rudar Kakanj.

(24sata.info)