Bosanskohercegovački veznjak Mario Vrančić tvrdi kako je sinoć bio uvjeren da će postići važan pogodak iz slobodnog udarca s kojim je spasio Norwich poraza od Sheffielda Wednesdaya (2:2).

Foto: Twitter

Vrančić je bio fauliran na ivici šesnaesterca u posljednjoj minuti utakmice, a onda je majstorski uputio udarac u gornji desni ugao pa golman jednostavno nije imao šansi. Norwich je tako zahvaljujući našem veznjaku zadržao velike šanse za ulazak u Premiership.



"Šta mogu reći nakon svega. Nažalost, nismo pobijedili iako smo igrali dobro. Sheffield nas je napatio. Bilo je veliko olakšanje postići posljednji gol. Nema sumnje. Vježbam slobodne udarce gotovo svaki dan i to sve zbog ovakvih trenutaka. Oni su veoma važni za nas, pogotovo u posljednjoj sekundi. Bio sam siguran da ću postići gol. Prije utakmice, uvijek vježbam i nadam se da ću postići važan pogodak za nas. Nikad ne odustajemo. Nikad. Postigli smo deset ili 12 golova u posljednjim minutama i to pokazuje naš karakter i duh. Pogotovo kod kuće s navijačima i to nam daje veliki poticaj", rekao je Vrančić nakon utakmice, prenosi Klix.



Inače, ovaj 29-godišnji veznjak je upisao šest nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali je posljednji nastup za Zmajeve upisao još u martu 2017. godine.





