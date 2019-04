Jose Mourinho je istakao da je Barca trenutno dosta bolji tim od Manchester Uniteda.

Jose Mourinho, portugalski trener koji je donedavno sjedio na klupi engleskog Manchester Uniteda, komentarisao je ispadanje Uniteda od Barcelone u četvrtfinalu Lige prvaka, javlja Anadolu Agency (AA).



“United pravi mnogo grešaka, odbrana je bila grozna u drugoj utakmici. U prvoj je United igrao dobro u veznom redu, ali su u uzvratu pokušali nešto drugačiju igru s Jessejem Lingardom iza napadača. U defanzivi je ostao samo Fred, a to je pozicija gdje je Messi najjači. Jednostavno si mrtav kad on dobije tu loptu. Nikad nisam volio igrati s jednim čovjekom na Messiju. Njemu je potreban ‘kavez’ da bi ga zaustavio”, rekao je Mourinho.



Dodao je da je Barca trenutno dosta bolji tim od Manchester Uniteda.



“Barcelona je Barcelona. Bolja su ekipa od Manchester Uniteda, ima bolje nogometaše i smatram da je sasvim normalno što je prošla dalje”, kazao je Portugalac.



Komentarišući ispadanje Juventusa od Ajaxa, istakao je da Stara dama nije dovoljno poštovala holandsku ekipu.



“Sjećam se da smo pobijedili Ajax u finalu Europa lige jakom fizičkom igrom. Jednostavno, nismo im dopustili da se razigraju jer su onda vrlo opasni. To je upravo dozvolio Juventus i rekao bih da nije imao ni prevelikog poštovanja prema Ajaxu, potcijenio ga je, a to mu se na kraju obilo o glavu”, kazao je.





