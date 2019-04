Gazzetta dello Sport u današnjem izdanju nagovještava kako je ispadanje od Ajaxa 'poraz koji Cristiano ne može preboljeti', a rimska Repubblica ne dvoji: 'Još jedna sezona i adio Juventus'.

Cristiano Ronaldo Atleticu je utrpao tri, a Ajaxu dva komada. Ostatak Juventusa je u nokaut-fazi Lige prvaka 'dao' - nula golova. I Portugalcu je Juventusa već dosta.



Nije nagađanje zbog Ronaldove šutnje na društvenim mrežama na kojima je inače itekako aktivan ili čitanje između redaka izjave njegove majke koja je s medijima podijelila da je njen sin neutješan zbog ispadanja od Ajaxa već u 1/4-finalu.



Cristianovo razočaranje Juventusovim gubitničkim mentalitetom kad se makne iz Italije naznačuje Gazzetta dello Sport pišući o Ronaldovom 'enormnom razočaranju kakvo ne ostaje bez posljedica' i o 'porazu koji tako ambiciozan sportaš ne može preboljeti', a najčešće sjajno informirana i nikad senzacionalistička rimska Repubblica je apsolutno izravna:



- Juventus će slagati momčad oko Ronalda, ali: samo za narednu sezonu. Ugovor mu traje do 2022. no Portugalac će torinskom klubu dati još samo godinu dana šanse, a onda odlazi. Nad Allegrijem se nadvila Conteova sjena, a Cristiana ćemo u Juventusu gledati još narednu sezonu i to je to - piše La Repubblica.



Ispada da je u svojoj opsesiji osvajanja Lige prvaka Juventus bio najopasniji prije dvije godine kad je Mandžukić zabio jedan od najljepših golova svih finala, ali su svejedno izgubili jer nisu imali odgovor na tadašnjeg najboljeg igrača Reala... Cristiana Ronalda.



Bianconeri su se trofeju ponadali i 2015. protiv Barcelone no u tom ih je finalu načeo Rakitić, a do kraja slomili Suarez i Neymar... Juventus je u Evropi toliki gubitnik da im pomoći ne može ni najbolji igrač u historiji Lige prvaka koji se postavio iznad kluba.



Ako mu ni za narednu sezonu ne dovedu dovoljno dobre sporedne aktere Cristiano maše na pozdrav, 'Adio, Juventus'.





(24sata.info)