Kad neko izbaci veliki Real Madrid, onda u nastavku takmičenja ništa nije iznenađenje, rekao je legendarni Safet Sušić komentarišući pobjedu Ajaxa nad Juventusom u četvrtfinalu UEFA Lige prvaka.

Najuspješniji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Barcelonu vidi kao glavnog favorita za trofej, prije svega zbog Lionela Mesija. Ipak, ističe da svoje adute, iako nemaju tako zvučna imena, svakako posjeduje i tim iz Amsterdama.



U razgovoru za "Nezavisne novine" iz svog doma u Parizu osvrnuo se i na BH Telecom Premijer ligu, te na nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.



"Ajaks je i više nego zasluženo slavio protiv Juventusa. Pritom je rezultat iz prve utakmice 1:1 nagovještavao da je Juventus u problemu. Plasman Ajaksa u polufinale jeste iznenađenje ako gledamo da nije bio u grupi favorita. Međutim, nakon što su eliminisali veliki Real Madrid, poslije se moglo očekivati da mogu više, bolje i to su dokazali", rekao je Safet Sušić.



NN: Koliko više i bolje može Ajaks u nastavku?



SUŠIĆ: Igraju bez kompleksa, i dalje nisu opterećeni pritiskom i to je ono što im na neki način olakšava dalju borbu. Sve što naprave ubuduće za njih je dodatni bonus. U fudbalu se nikad ne zna te nije nemoguće da ih vidimo u finalu, pa čak i na tronu. Naravno, kvalitet je najbitniji - na prvom mjestu, a Ajaks ga definitivno ima.



NN: Šta Vam se svidjelo u njihovoj igri?



SUŠIĆ: Vidio sam zaista dobru ekipu, nešto novo, drugačije od onoga što danas pokazuje većina klubova. Opasni su kada oduzmu loptu, kada im se ostavi prostora - vrlo brzo reaguju. Pritom je to mlada ekipa. Oduševila me njihova igra od trenutka kada je Juventus poveo. Svi su vjerovatno očekivali da će Italijani tada pokušati destruktivnim pristupom doći do svog cilja, ali Ajaks im to nije dozvolio. Žao mi je Juventusa zbog Miralema Pjanića. Na drugoj strani je Dušan Tadić, a meni je uvijek drago kad neko sa naših prostora postigne uspjeh.



NN: Slažete li se da je Tadić jedan od ključnih igrača Ajaksa?



SUŠIĆ: Nema sumnje da je veoma bitan u tom lancu. S obzirom na to da sam gledao kombinovano utakmice polufinala, ne mogu komentarisati njegov nastup protiv Juventusa. Gledao sam ga protiv Reala i bio je maestralan, oduševljava svojom igrom. Dobar je igrač, a ono što je važnije - mislim da može i dodatno napredovati.



NN: Imate li glavnog favorita za titulu?



SUŠIĆ: Definitivno Barselona. Navijam za Barselonu i volio bih da osvoje Ligu prvaka. Kada u svojim redovima imaš Mesija, koji je u stanju da u 90 minuta praktično sam riješi utakmicu, onda zaslužuješ titulu. Gledao sam nekad partije Pelea, igrao sam protiv Maradone, ali ono što Mesi prikazuje je čarolija. On je fudbalski vanzemaljac. Žao mi je što jedan takav igrač vjerovatno nikada neće biti prvak svijeta sa reprezentacijom Argentine.



NN: Pratite li nastupe reprezentacije BiH?



SUŠIĆ: Gledao sam prva dva meča kvalifikacija. Šteta što smo prokockali pobjedu protiv Grčke. Imamo dobru ekipu, ali mi se ne sviđaju neke stvari.



NN: Na šta konkretno mislite?



SUŠIĆ: Čitao sam izjave nekih igrača i ljudi iz struke. Smatram da smo neskromni u nekim istupima. Lijepo je biti optimista, imati želje, ali smatrati da Italijani nisu bolji od nas - to nije realno. Moramo biti svjesni da će se Italijani neću reći prošetati kroz grupu, ali neće im biti teško da budu prvi. Mi ćemo voditi borbu sa Grčkom i svoju šansu treba da tražimo u revanšu u Atini.



NN: Je li Vas iznenadila rođendanska čestitka PSŽ-a?



SUŠIĆ: Iskreno, nisam to ni vidio. Drugi su mi rekli. Lijepo je, naravno, kada te se sjeti klub i nakon toliko godina. Međutim, nisam ja jedini - i drugima prirede takve stvari. Inače, nisam od onih koji veliča sebe. Držim se poslovice "Onakav si kakav si u očima drugih".



NN: Pratite li dešavanja u BHT Premijer ligi?



SUŠIĆ: Onoliko koliko je moguće doći do informacija iz Pariza. Znam da je Sarajevo prvo. Uvijek govorim da volim Sarajevo i PSŽ. To su moja dva kluba. Volio bih da Sarajevo osvoji titulu, ali i naprave nešto u Evropi.



Notr Dam



Sušić je u ponedjeljak svjedočio požaru koji je zahvatio katedralu Notr Dama.



"Šteta zaista! Katastrofa je to za Pariz, Francusku i cijeli svijet. Žao mi je, ali me raduju najave da će se moći obnoviti i da će to biti relativno brzo. Predsjednik Emanuel Makron zapitao se da li je obnova moguća do početka Olimpijskih igara 2024. godine. Jutros sam čuo da je jedan od vodećih arhitekata rekao da je moguće i prije", rekao je Sušić.





