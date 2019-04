Nestvarnu utakmicu smo večeras vidjeli na stadionu Etihad u Manchesteru, na kraju je pobjedu od 4:3 slavio Manchester City, ali dalje ide Tottenham zbog pobjede od 1:0 u prvoj utakmici.

Foto: Twitter

Prštalo je na sve strane u uvodnim minutama, u kojim smo gledali nestvaran fudbal obje ekipe.



Sterling je prelijepim golom doveo City u vodstvo u 4. minuti, ali je slavlje Građana kratko trajalo.



Fenomenalni Son je s dva pogotka potpuno utišao Etihad i donio veliku prednost svom Tottenhamu. Bilo je to u 7. i 10. minuti.



Kada se činilo da će se teško Građani iz toga vratiti, već u sljedećem napadu su postigli gol.



Bernardo Silva je ostao sam na desnoj strani, šutirao je, a lopta je uz pomoć defanzivaca Pijetlova ušla u gol za 2:2.



Onda smo vidjeli 10 minuta “pauze”, koju je prekinuo Sterling svojim drugim golom, kojim je donio preokret Cityju. Igrala se tada 21. minuta, a do kraja poluvremena je ostalo 3:2.



Građani su mnogo bolje ušli u drugo poluvrijeme i ponovo smo gledali fantastičan fudbal, ali do gola ipak nisu mogli. Najbliže su mu bili u 53. minuti kada se De Bruyne namjestio, šutirao, a njegov udarac fantastično zaustavio Lloris.



Ofanziva Cityja se isplatila u 59. minuti kada je na asistenciju De Bruynea pogodio Sergio Aguero i tako donio Građanima rezultat koji ih vodi u polufinale.



Bilo je teško i očekivati da će tu biti kraj ovom ludilu na Etihadu, koje je nastavljeno u 73. minuti.



Tada je dosuđen korner za Tottenham, Eriksen je ubacio, a Llorente zatresao mrežu Edersona. Cakir je konsultirao VAR tehnologiju zbog mogućeg igranja rukom, ali je bilo jasno da to nije bio slučaj…



City je do novog pogotka stigao u sudijskoj nadoknadi vremena, a tada je ponovo bio strijelac Raheem Sterling. Nastupila je erupcija oduševljenja na Etihadu, ali je onda VAR “reagovao” i ugasio tu radost navijača Cityja. Dosuđen je ofsajd, a gol je poništen. Na kraju je Tottenham prošao dalje.



Tottenham će u polufinalu Lige prvaka snage odmjeriti s Ajaxom.







(SCsport)