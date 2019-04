Disciplinska komisija NS FBiH suspendovala je Ibru Rahimića, šefa stručnog štaba FK Velež, na četiri mjeseca zbog incidenta na utakmici protiv Olimpika.

Kako piše Faktor, postojao je čak i prijedlog o suspenziji na šest mjeseci, no na kraju je treneru Rođenih izrečena nešto blaža kazna, koja opet nije mala.



Očito su psovke koje je uputio fudbalerima Olimpika bile glavni razlog za ovako žestoku kaznu za stručnjaka koji je nakon susreta na Otoci odmah dospio pod suspenziju, a koji danas slavi 56. rođendan.



Poslije susreta s Olimpicom Rahimić nije uopće sjedio na klupi Veleža. Ipak, izvjesno je da to neće čini ni do kraja ove sezone, s obzirom na izrečenu suspenziju.



Ranije je FK Olimpik kažnjen sa 500 KM zbog slabe organizacije utakmice i upotrebe pirotehnike u susretu protiv Veleža. S 1.000 KM kažnjen je i Damir Dizdar, predsjednik Vukova sa Otoke, dok su Zajko Zeba i Danijel Stojanović kažnjeni sa po 500 KM. Veležu je izrečena kazna od 2.000 KM zbog pirotehnike ali i povreda propisa.





