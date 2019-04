Nogometaši Barcelone i Ajaxa plasirali su se u polufinale Lige prvaka.

Barcelona je u uzvratnom susretu četvrtfinala na Nou Campu pobijedila Manchester United s 3:0. Katalonci su pobijedili i u prvom meču u Manchesteru s 1:0 te s ukupnih 4:0 izborili plasman među četiri najbolje ekipe.



Golove su postigli Lionel Messi u 16. i 20. te Philippe Coutinho u 61. minuti.



Plasman u polufinale izborio je i Ajax koji je priredio iznenađenje i u Torinu pobijedio ekipu Juventusa sa 2:1. Prvi meč u Amsterdamu završen je rezultatom 1:1 te je holandski tim s ukupnih 3:2 izborio polufinale Lige prvaka, prvi put nakon 1996. godine.



Juventus je poveo u 28. minuti golom Cristiana Ronalda, nakon kornera bh. reprezentativca Miralema Pjanića. Radost domaćih nije trajala dugo, pošto je šest minuta kasnije Donny van de Beek pogodio za izjednačenje.



U drugom poluvremenu Ajax je u potpunosti dominirao i stvario nekoliko odlilnih prilika, a u 67. minuti došao i do vodstva od 2:1 golom Matthijsa de Ligta.



Do kraja susreta igrači Juventusa pokušali su doći do preokreta, ali nisu ozbiljnije ugrozili gol gostujuće ekipe.



Preostala dva susreta četvrtfinala igraju se u srijedu. Sastaju se Porto - Liverpool (prvi meč 0:2) i Manchester City - Tottenham Hotspur (0:1).

