Josep Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja kazao je da u engleski klub nije došao da osvoji Ligu prvaka, nego da stvori tim koji će igrati kako igra u posljednjih 20 mjeseci.

Pep Guardiola / 24sata.info

Pred “građanima“ je u srijedu uvečer revanš susret četvrtfinala Lige prvaka protiv Tottenhama. Londonski klub iz prve utakmice ima prednost 1:0.



“Znam da ljudi kažu da sam došao da osvojim Ligu prvaka, ali iskreno nisam došao da bih osvojio Ligu prvaka. Došao sam da bi moj tim igrao kao što igra u posljednjih 20 mjeseci. Zato sam došao ovdje, da igram kako želim i, naravno, da bih volio da osvojim Ligu prvaka“, kazao je Guardiola.



Dodao je da voli pritisak koji ga gura naprijed i tjera da pobjeđuje, te da u četvrtfinalu nije mnogo velikih klubova.



“Bio sam u velikom klubu Bayernu i nakon tri sezone sam osvojio sve osim Lige prvaka. Bio je to veliki neuspjeh. Prihvatam to i znam to. Moram živjeti s tim, ali nije to tako veliki problem. Mnogo velikih klubova nije u ovoj fazi Lige prvaka, tako da je jako važno kako se nosite s tim 11 mjeseci. Zato sam mnogo puta rekao da je Premier liga, za mene, najvažnija titula.“



Revanš utakmica četvrtfinala Lige prvaka između Manchester Cityja i Tottenhama igraće se u srijedu uvečer u 21 sat na stadionu Etihad.



