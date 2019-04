Milan i Lazio su večeras na San Siru odigrali derbi 32. kola italijanske Serije A, a slavio je domaći tim sa minimalnih 1:0.

Foto: 24sata.info

Gledali smo dosta dobru utakmicu u borbi ova dva tima za plasman u Ligu prvaka naredne sezone, a prvu priliku je imao Ciro Immobile.



Napadač Lazija je u 3. minuti izašao pred Reinu, koji je odbranio njegov udarac. Correa je u 21. minuti promašio veliku priliku, a za Milan je prvu šansu imao Suso, ali je i on promašio.



U nastavku nismo vidjeli previše prilika, a na pravu dramu smo čekali do finiša susreta.



Dosuđen je jedanaesterac za Milan u 76. minuti nakon što je lopta navodno u ruku pogodila Acerbija, ali je ta odluka poništena nakon konsultacije VAR tehnologije.



Ipak, samo nekoliko trenutaka poslije, ponovo je dosuđen penal, te ovaj put nije bilo spasa za Lazio.



Loptu je na kreč namjestio Franck Kessie i rutinski pogodio za vodstvo od 1:0 i, ispostavit će se na kraju, pobjedu Milana koja mu donosi mnogo važna tri boda…



Mogao je Suso dovesti Milan do ubjedljivijeg trijumfa, ali je njegov fantastičan udarac u 91. minuti zaustavio Strakosha sjajnom paradom.



Milan – Lazio 1:0 (Kessie 79’)







