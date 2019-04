Danas je u Mostaru odigrana utakmica 22. kola Prve lige FBiH između FK Velež i NK Slaven iz Živinica.

Foto: 24sata.info

Na kraju, Rođeni su upisali sigurnu pobjedu rezultatom 2-0, te tako kao lider putuje naredni vikend u Jajce, gdje će odmjeriti snage sa Metallegheom.



Rođeni su danas istrčali u sljedećem sastavu: Bobić – Dario, Zvonić, Zeljković, Mešanović – Ćosić – Behram, Vehabović – Samardžić, Brandao – Fajić. Na klupi su bili Bogdanović, Ramčilović, Mrgan, Osmić, Ovčina, Cvijanović i Berisha.



Za Slaven su danas igrali: Brezičanin, Todorović, Numanović, Omerkić, Salihović, Junuzović, Islamović, Šemić, Musić, Gogić F., Ibrahimović. Na klupi su bili Sulejmanović, Krajišnik, Mešinović, Gogić T., Majdančić, Omerović, Hodžić.



Prije utakmice, minutom šutnje i učenjem Fatihe odata je počast sekretaru NS HNK, gosp. Veliji Piriću, koji je jutros umro u 61. godini života.



Rođeni su od prve minute krenuli prema golu gostiju, a prvu priliku smo vidjeli u 9. minuti kada je Fajić šutirao, a Brezičanin odbranio. Ipak, u 15. minuti nije moga ništa kada je Brandao u 15. minuti samo pospremio loptu u mrežu gostiju, a na asistenciju Samardžića, kojeg je odlično uposlio Dario.



Nakon toga, Brandao se po drugi put mogao upisati u listu strijelaca, kada je Fajić odlično glavom spustio loptu, ali je odbrana gostiju dobro reagovala. U 28. minuti Rođeni su došli do prednosti od 2-0, kada je Samardžić pogodio mrežu gostiju, te tako zaokružio odličnu igru u prvom poluvremenu.



Do kraja utakmice, priliku da se upišu strijelce imali su Ćosić i Behram, ali bez uspjeha. Tako se na poluvrijeme otišlo rezultatom 2-0 za Velež-



Drugo poluvrijeme Rođeni su otvorili izmjenom. Umjesto Zeljkovića u igru je ušao Mrgan. Gosti su preko Mešinovića zaprijetili u 50. minuti, ali je Bobić odlično reagovao. Rođeni su u 55. minuti imali priliku preko Fajića da dođu do trećeg gola, kada njegov udarac iz dobre pozicije ide preko gola.



U 65. minuti priliku za igru dobio je Berisha, a iz igre je izašao Vehabović. U 75. minuti izvršena je i treća izmjena u ekipi Veleža, kada je Cvijanović zamjenio Samardžića. Fajić je opet probao da zatrese mrežu Slavena, ali je Brezičanin odlično reagovao.



Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, te su tako Rođeni upisali sigurnu pobjedu rezultatom 2-0.



U narednom 23. kolu, 20.04., Rođeni gostuju ekipi Metalleghea.



Sigurnu pobjedu u ovom kolu slavio je i FK Olimpik (0:2). Sarajlije su upisale tri boda u Novom Travniku protiv istoimenog domaćina.



Milović i Pandža su pogađali za nova tri boda.





(24sata.info)