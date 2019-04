Ekipa Juventusa porazom od SPAL-a rezultatom 2:1 u meču 32. kola italijanske Serije A propustila je priliku da danas i zvanično postane prvak Italije i tako se zlatnim slovima upiše u historiju kao klub koji je najranije uspio ovjeriti šampionsku titulu.

Staroj dami je na gostovanju kod SPAL-a bio potreban jedan bod kako bi i matematički osigurali titulu prvaka, a kada je mladi Kean u 30. minuti postigao pogodak za 0:1, činilo se da će Juventus danas proslaviti titulu prvaka.



Ovaj sjajni mladi igrač pogodak je postigao nakon što je skrenuo loptu poslije udarca Cancela, a to je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena.



Već na početku drugog poluvremena, SPAL je iskoristio činjenicu da Juventus igra s drugom postavom i odmah je stigao do poravnanja. Schiattarella je centirao iz kornera, a na prvom mjestu bio je Bonifazi koji glavom postiže pogodak za 1:1.



Čak i remi značio je da će Juventus zvanično postati prvak Serije A, ali slavlje gostujućim igračima pokvario je Floccari u 74. minuti kada postiže pogodak za 2:1, donosi preokret svojoj ekipi i veliko slavlje na Paolo Mazza stadionu.



Miralem Pjanić, baš kao i Cristiano Ronaldo i brojne druge zvijezde Juventusa nije igrao ovaj meč jer je trener Massimiliano Allegri odlučio da ih odmori pred uzvratni meč četvrtfinala Lige prvaka protiv Ajaxa.



Do kraja meča nije bilo promjene rezultata te su domaći upisali veliku pobjedu koja će im puno pomoći u borbi za opstanak. Ovim porazom Juventus još uvijek nije izgubio šanse da šest kola prije kraja postane prvak, a do toga mogu doći ukoliko Napoli u nedjelju ne porazi Chievo u gostima, prenosi Klix.ba.





