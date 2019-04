Nogometaši Zrinjskog u subotu u derbiju 26. kola Premijer lige BiH dočekuje Željezničar puni samopouzdanja nakon tri uzastopne prvenstvene pobjede bez primljenog pogotka.

- Pred nama su dvije veoma bitne utakmice, domaća protiv Željezničara i gostovanje kod Širokoga, nakon kojih ćemo s više ili s manje optimizma razmišljati o finišu prvenstva. U nizu smo od tri pobjede i sigurno je da nam je samopouzdanje poraslo - kazao je na konferenciji za novinare trener Zrinjskog Blaž Slišković.



Razlog više za optimizam Slišković vidi i u tome što će na raspolaganju nakon dugo vremena imati sve igrače.



- Mislim da je ovo po prvi put od mog povratka da u kadru imam sve zdrave igrače. Nemamo kartoniranih niti ozlijeđenih igrača. Filipović je prije dva dana na treningu dobio jedan udarac i on je pod malim upitnikom, ali mislim da će i on biti spreman - kazao je Slišković.



Ustvrdio je kako je Željezničar evidentno u rezultatskoj krizi no, po njegovim riječima, to ne znači da će Zrinjski lako doći do nova tri boda.



- Nogometaši Željezničara sigurno će se nakon loše predstave protiv Sarajeva željeti iskupiti, i radi sebe, i radi svojih navijača. Ono što su pružili protiv Sarajeva nije ni 20-30 posto njihovih mogućnosti i sigurno će na sve načine pokušati iskupiti i odnijeti bodove iz Mostara - upozorio je Slišković.



Dodao je kako ne želi dublje ulaziti u razloge krize Kluba s Grbavice.



- Razlog i uzrok loših igara najbolje zna njihov trener i sami igrači, tako da ja u ovom trenutku ne želim niti je moje da ulazim u neku dublju analizu zašto je to tako. Meni to sliči na lava koji spava. Nemoj ga čačkati jer bi se mogao probuditi. Bolje da još malo odspava - slikovit je bio strateg Zrinjskog.



Činjenica da je Zrinjski u posljednja četiri susreta sa Željezničarom bez pobjede (dva remija, dva poraza) ne zabrinjava previše Sliškovića.



- Ima nešto u tradiciji, ali to je više za novinare da imaju o čemu pisati. Igrači ne trebaju o tome previše razmišljati. Bit je u tome da se to mora zaboraviti. Ja želim svoje igrače koncentrirati samo na sljedeću utakmicu. Kad sutra istrče na teren sve ostalo pada u vodu. Uđi u utakmicu s većim motivom od protivnika i dobivaš utakmicu - poručio je Slišković.



Utakmica Zrinjski – Željezničar igra se u subotu s početkom u 16:30 sati na stadionu pod Bijelim brijegom.

