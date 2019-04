Trener Barcelone Ernesto Valverde istakao je da će njegova ekipa biti oprezna pred revanš meč sa Manchester Unitedom, imajući u vidu ono što su "Crveni đavoli" učinili u prethodnoj fazi takmičnja protiv Paris Saint-Germaina. Lionela Messija očekuju dodatni pregledi.

Foto: AFP

Šampion Španije slavio je minimalnim rezultatom u prvom četvrtfinalnom meču Lige šampiona na Old Traffordu.



Meč je, između ostalog, obilježila i povreda Lionela Messija, koji je dobio udarac u lice od Chrisa Smallinga u prvom poluvremenu.



"Očigledno je bilo da poslije toga Leo nije mogao da igra na očekivanom nivou. Bio je to jak udarac. Kakvo je tačno njegovo stanje znat ćemo pošto ga pregledaju klupski ljekari“, kazao je odmah po okončanju meča Valverde.



Barcelona je povela već u 12. minutu. Gol je upisan kao autogol Lukea Shawa, ali najzaslužniji za njega je bio Luis Suarez.



„Vrijednost koju nam donosi Luis ne zavisi od toga da li je gol njegov ili nije.“



Igračem utakmice proglašen je Gerard Pique, koji je za "Crvene đavole" igrao do 2004. do 2008. godine.



„Bio je posvećen, kao i uvijek. Igrao je na izuzetno visokom nivou. United ima odlične napadače, a on ih je odlično zatvarao“, ocijenio je Valverde, pa dodao:



„Odlazimo zadovoljni. S obzirom na atmosferu i sastav suparničkog tima, nije bilo lako doći do pobjede. Čekamo sada drugu utakmicu. Oprezni smo jer znamo šta je United uradio protiv PSG-a“.



Revanš je na programu za sedam dana na Nou Campu.





