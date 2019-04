U okviru 27. kola turskog šampionata su snage odmjerili Basaksehir i Konyaspor, a domaći tim je upisao sigurnu pobjedu rezultatom 2:0. Strijelac drugog gola za Basaksehir je bio Edin Višća koji je na sjajan način matirao golmana gostiju.

Foto: Twitter

Ovu utakmicu su počela tri bh. internacionalca, gdje su osim Višće od prve minute startali i Deni Milošević te Amir Hadžiahmetović.



Prvo poluvrijeme je proteklo u dominaciji Basaksehira, uspjeli su uputiti čak 12 šuteva, međutim nijedan nije uspio pronaći put do mreže.



Drugo poluvrijeme je za domaće počelo na sjajan način jer je Mossoro postigao vodeći pogodak u 50. minuti na asistenciju Robinha.



Do drugog gola se čekalo sve do 69. minute, kada je Višća sjajno prošao po desnoj strani i topovskim udarcem matirao golmana gostujuće ekipe.



Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, a Basaksehir je ovom pobjedom održao šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Galatasaraya.



Drugim vezanim porazom se Konyaspor skoro i definitivno oprostio od mjesta koje naredne sezone vodi u Evropu, a za pobjedu ne znaju još od 27. januara. U međuvremenu su upisali četiri remija i četiri poraza.



Višća je odigrao svih 90. minuta za domaće i sjajnim pogotkom ih je odveo do nove pobjede, a sa druge strane Hadžiahmetović je upisao 68 minuta, kada ga jezamijenio Hurtado, dok je Milošević odigrao svih 90 minuta. Riad Bajić nije ulazio u igru za ekipu Basaksehira.





(SCsport)