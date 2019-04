Iako je imao ponude njemačkih drugoligaša, bivši reprezentivac BiH Sejad Salihović se odlučio oprostiti od fudbala.

On je to učinio u 34. godini života, a to je potvrdio i njegov agent Tolga Dirican:



“Imao je mnogo ponuda iz druge lige, ali neće nastaviti karijeru”.



Salihoviću nakon što je istekao ugovor sa HSV-om je deset mjeseci bez kluba, a sigurno je najveći trag u karijeri ostavio igrajući za Hoffenheim.



U karijeri je još nastupio za St. Gallen, kineski Renhe, a profesionalnu karijeru je započeo u Herthi.



U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine je odigrao 47 utakmica i postigao je četiri pogotka.





(SCsport)