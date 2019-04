Roma je na svom Olimpiku u meču 30. kola Serije A remizirala s Fiorentinom odigravši 2:2.

Arhiv / 24sata.info

Susret za rimski tim počeo je veoma loše pošto je Fiorentina došla do vodstva već u 12. minuti kada je Herman Pecela (Germán Pezzella) pogodio mrežu domaćina. Ipak, samo dvije minute kasnije Roma je stiglao do izjednačenja. Strijelac za "Vučicu" bio je mladi Nikolo Zaniolo (Nicolo). U 20. minuti Fiorentina je zaprijetila preko Luisa Muriela, koji je okušao svoju sreću s ruba šestnaesterca, ali mu je golman Rome odbranio šut.



U 34. minuti Edin Džeko je sjajno primio loptu na rubu šesnaesterca i šutirao u donji lijevi ugao. Međutim, udarac Dijamanta odbranio je gostujući golman. Do kraja prvog dijela nije bilo većih prilika i promjene rezultata.



Fiorentina je do novog vodstva stigla u 51. minuti kada se lopta odbila nazad, a pokupio ju je Gerson tik izvan šestnaesterc, koji je bez predomišljanja ispalio torpedo u donji lijevi ugao i pogodio za 2:1. Šest minuta kasnije, Roma je stigla do novog izjednačenja. Dijego Peroti (Diego Perotti) je primio centaršut na rubu šesnaesterca i ispalio projektil koji je ušao uz desnu stativu za 2:2. U 73. minuti novu priliku za Romu imao je Džeko kada je u šesnaestercu šutirao nisko po sredini gola. Međutim, golman Fiorentine je bio spreman i fantastično mu odbranio. "Vučica" je do kraja meča pokušavala svim snagama doći do pogotka, međutim, nije uspjela i Fiorentina je odnijela bod s Olimpika.



Edin Džeko s kapitenskom trakom na ruci odigrao je cijeli meč.

(Avaz)