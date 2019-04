Selektor hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je u srijedu u Mostaru svoju knjigu "Rusija naših snova - Kako smo Hrvatsku učinili najsretnijom zemljom na svijetu" u kojoj opisuje put hrvatske reprezentacije do srebra na Svjetskom prvenstvu.

Foto: FENA

- Ova knjiga je moja zahvala igračima hrvatske nogometne reprezentacije koji su pokazali cijelome svijetu da mali mogu biti veliki, da ako se trudiš, ako si ustrajan, hrabar, ponizan, skroman i ako vjeruješ u sebe, možeš napraviti dobar rezultat. Ona je i zahvala svim navijačima hrvatske nogometne reprezentacije koji su bili uz nas od prvoga dana - poručio je Dalić.



Istakao je kako će knjiga biti dobar putokaz mlađim generacijama te zahvalio Mostaru i cijeloj BiH na podršci koju pružaju hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.



- Ova knjiga će sigurno biti pravi putokaz i mlađim generacijama koje dolaze da i mali mogu biti veliki i da mogu napraviti u životu ono u što vjeruju - rekao je Dalić.



Urednik Sportskih novosti Mario Zorko, koji je uz Dražena Antolića urednik „Rusije naših snova“, istakao je kako su knjigom htjeli ostaviti trag u vremenu o događaju, o jednom ljetu o kojem će pričati generacije, o jednom ljetu koje je, kako je kazao, bilo inspirativno ne samo za sve Hrvate, nego i za cijeli svijet.



Naglasio je kako je Dalić knjizi pristupio maksimalno otvoreno, iskreno, „upravo onako kako je vodio reprezentaciju, punog srca i s puno emocija“.



- Knjiga ne otkriva samo jednu pozadinu tog jednog trilera, drame koja se odvijala u Rusiji od utakmice do utakmice, nego je to jedna motivacijska, inspirativna knjiga o putu do uspjeha, kako se treba odnositi, kako treba voditi jednu zahtjevnu grupu ljudi, kako ih sve uvjeriti i kako to sve prenijeti na kraju i na cijeli hrvatski narod - ustvrdio je Zorko.



Govoreći o Dalićevom uspjehu, bivši selektor "Vatrenih" i osvajač bronce na SP-u 1998. godine Miroslav Ćiro Blažević kazao je kako je "taj čovjek napravio rezultat veći nego što smo očekivali te nadmašio i svog učitelja".



- Učitelj je sretan kad ga učenik nadmaši. Ovaj fini anđeoski čovjek, đavo ustvari, me je nadmašio i učinio me jako sretnim - kazao je Blažević, ustvrdivši kako je upravo Dalić najpopularniji čovjek u Hrvatskoj.



Inače, Dalićeva knjiga objavljena je u izdanju Sportskih novosti, a sav prihod od njene prodaje bit će doniran u humanitarne svrhe.



Večerašnji događaj organizirala je Matica hrvatska Mostar, uz podršku Sportskih novosti i Podravke, u sklopu 21. izdanja Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko proljeće - Dani Matice hrvatske, a svi oni koji nisu mogli ući u prepunu dvoranu Kosače predstavljanje knjige mogli su pratiti na velikom platnu postavljenom ispred.



U muzičkom djelu programa nastupila je grupa "Zaprešić Boys".

(FENA)