Fudbaleri Sarajeva upisali su veliku pobjedu na gostovanju Slogi Gornje Crnjelovo u prvom meču polufinala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 4:1.

Foto: 24sata.info

Sarajevo jeste bilo veliki favorit pred ovaj dvomeč, ali se nije moglo očekivati da će ostvariti ovako laganu pobjedu na gostovanju na Gradskom stadionu u Bijeljini, pošto stadion Sloge ne ispunjava uvjete za održavanje ovog meča.



Gosti su odlično počeli, a veliku priliku već u trećoj minuti propustio je Mustafić. Ipak, nije mnogo trebalo bordo timu da dođe do vodstva. Igrao se 13. minut kada je Amar Rahmanović dobio loptu sa lijeve strane, te je pogodio preko golmana domaćih za 0:1.



Veliku priliku sredinom prvog dijela propustio je Haris Handžić kada je prošao golmana, ali mu je jedan igrač sa linije izblokirao udarac. Ipak, u sljedećem napadu isti igrač se iskupio i veoma lijepo pogodio.



Nije mnogo trebalo Sarajevu i za treći pogodak. U 36. minuti dosuđen je penal za izabranike Husrefa Musemića, a Krste Velkoski pogađa iz drugog pokušaja. Rezultatom 0:3 otišlo se na odmor.



Kako je tekao meč u prvom poluvremenu, tako je otvoreno je i drugo. Nakon svega tri minute igre pogodio je Aladin Šišić za već četvrti gol gostiju. Nakon tog gola još desetak minuta trajala je ofanziva Sarajeva, a onda su i domaći postigli utješni pogodak.



Igrao se 69. minut kada je Dragiša Komarčević ubacio iz kornera, a ispred gola gostiju dobro se snašao mladi Elvis Hadžikadunić koji je glavom pogodio za 1:4. Do kraja utakmice nije bilo promjena rezultata, pa je tako kombinovani tim kojeg je Musemić poslao na teren danas osigurao veliku prednost pred revanš koji bi, po svemu sudeći, trebao biti čista formalnost.



Sloga Gornje Crnjelovo – Sarajevo 1:4 (Hadžikadunić 69’ / Rahmanović 13’, Handžić 27’, Velkoski 37’, Šišić 49’)





Široki Brijeg jednom nogom u polufinalu Kupa BiH: Bagarić sa dva pogotka riješio utakmicu



U okviru prvog polufinalnog susreta između Širokog i TOŠK-a, klub sa Pecare je slavio pobjedu rezultatom 2:0.



Široki je dominirao čitavo prvo poluvrijeme, posjed je uveliko bio na strani domaćih, ali nisu imali izglednih šansi sve do 39. minute.



Tada je na scenu stupio Bagarić koji je fenomenalnim pogotkom donio vodstvo Širokom.



Do kraja poluvremena Široki je još napadao preko krila, najviše na desnoj strani preko Franjića koji je imao i šut u 44. minuti, ali bez većih opasnosti za golmana TOŠK-a.



Drugo poluvrijeme je započelo sporom igrom. Široki je stao na loptu, a igrači TOŠK-a nisu uspjeli ništa ozbiljnije napraviti.



Prva šansa u drugom dijelu je bila u 66. minuti kada je Turčin izašao sam pred Striku, ali je golman TOŠK-a bio uspješniji.



Novi pogodak je ponovo bio djelo Bagarića u 76. minuti kada je lagano pospremio povratnu loptu Ćorluke iza leđa golmana gostiju.



U 87. minuti Bagarić ponovo u šansi, ali je ovoga puta zakasnio na prizeman centaršut Markovića.



Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na semaforu je stajalo 2:0 u korist Širokog koji je ovom pobjedom ostvario odličan rezultat pred uzvratnu utakmicu.



Široki Brijeg – TOŠK 2:0 (Bagarić 39’, 76)





(SCsport)