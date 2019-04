Kakvu smo utakmicu večeras gledali na Stadionu de la Ceramica…

Foto: Twitter

Villareal je bio na pragu ogromnog trijumfa protiv slavne Barcelone, koja se izvukla u sudijskoj nadoknadi, i to s dva pogotka…



Coutinho u 12. i Malcom u 16. su svojim pogocima donijeli veliku prednost Barci, ali je onda sjajno zaigrao Villareal.



Chukwueze je smanjio na 1:2 u 23. minuti, te je onda bilo prilično mirno i bez golova do kraja poluvremena.



Drugo poluvrijeme donosi sjajnu igru domaćih, koji preko Ekambija, Iborre i Carlosa Bacce dolaze do 4:2.



Kada se činilo da je sve gotovo, nadu Kataloncima vraća Lionel Messi golom u 90. minuti, a potpuni šok Žutoj podmornici priređuje Suarez u četvrtoj minuti sudijske nadoknade….







Villareal je tako ostao bez važnda dva boda u borbi za opstanak, a Barca je sada na +8 u odnosu na svog prvog pratioca Atletico Madrid.



Villareal – Barcelona 4:4 (Chukwueze 23’, Ekambi 50’, Iborra 62’, Bacca 80’ / Coutinho 12’, Malcom 16’, Messi 90’, Suarez 90+4’)





(SCsport)