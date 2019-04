Dvije utakmice 33. kola Premiershipa odigrane su večeras, a nakon jedne od njih poznat je još jedan učesnik Championshipa od naredne sezone.

To će biti ekipa Fulhama, koja je večeras pretrpila težak poraz od Watforda 4:1.



Doucure je domaće doveo u vodstvo u 23. minuti, a deset minuta kasnije nadu Fulhamu vraća Ryan Babel, koji pogađa za 1:1.



Ipak, u drugom poluvremenu potpuni raspad Fulhama, koji prima tri gola i “ovjerava” put u niži rang. Tim sa Craven Cottagea za sigurnom zonom zaotaje 16 bodova, a do kraja sezone im je ostalo svega pet utakmica… Ranije je iz društva najboljih definitivno ispao i Huddersfield.



Neočekivan poraz je upisao tim Manchester Uniteda, i to na gostovanju kod Wolverhamptona.



Molineux se ispostavio kobnim za Đavole, koji su izgubili nakon preokreta.



Poveli su preko McTominaya već u 13. minuti, ali Jota i Dendocker su izrežirali preokret, te donijeli Vukovima trijumf od 2:1.



United je od 57. minute igrao s igračem manje jer je drugi žuti karton zaradio Young.



Solskjaer i ekipa su tako sebi zakomplikovali situaciju u borbi za Ligu prvaka, te su ovim porazom ostali iza Tottenhama, koji se nalazi na 4. mjestu. Oba tima imaju isti broj bodova (61), ali Tottenham ima bolju gol razliku…



Biće napeto u borbi za prva četiri mjesta…



Watford – Fulham 4:1 (Doucoure 23’, Hughes 63’, Deeney 69’, Kiko 75’ / Babel 33’)

Wolves – Manchester United 2:1 (Jota 25’, Smalling 77'(ag) / McTominay 13’)





