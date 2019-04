Prve utakmice polufinala nogometnog Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2018./19. na programu su sutra od 16 sati.

arhiv / 24sata.info

Na Gradskom stadionu u Bijeljini sastat će se OFK Sloga iz Gornjeg Crnjelova i Sarajevo.



Trener Sloge Senad Hadžić očekuje tešku utakmicu, ali najavljuje maksimalan pristup svojih igrača kako bi ostvarili što bolji rezultat.



- Evidentno je da smo u rezultatskoj krizi. Pokušat ćemo da vratimo ekipu na pravi kolosjek. Sarajevo čitavu sezonu igra na visokom nivou i sigurno je da su favoriti. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo što bolju utakmicu i napravimo što bolji rezultat - kazao je Hadžić.



Trener Sarajeva Husref Musemić ne potcjenjuje protivnika.



- Bez obzira na to što igramo protiv ekipe iz nižeg ranga, moramo biti maksimalno ozbiljni. U ranijim fazama Kupa smo se već sastali sa Veležom i kakanjskim Rudarom, te smo u tim susretima vidjeli da su to ekipe koje mogu da nam naprave probleme. Morat ćemo biti oprezni i sa Slogom i uz takav pristup u dvije utakmice doći do rezultata koji će nas odvesti u finale - ističe Musemić.



Široki Brijeg će na "Pecari" dočekati ekipu TOŠK-a iz Tešnja.



Pomoćni trener u domaćem timu Aleksandar Vlaho svjestan je uloge favorita.



- Respektujemo ekipu TOŠK-a i sigurno je da imaju kvalitet jer su se plasirali u polufinale Kupa. Ipak, mi smo Široki Brijeg, mi smo premijerligaška ekipa i svjesni smo da smo favoriti u ovom meču. Imat ćemo i neke promjene u sastavu u odnosu na prethodni meč, ali ko god sutra istrči na teren sigurno će uraditi sve da već u prvoj utakmici napravimo rezultat koji bi nas približio finalu - najavio je Vlaho.



Trener ekipe iz Tešnja Ajdin Mrguda obećao je maksimum protiv Širokog Brijega.



- Igramo protiv ekipe koja je dosta kvalitetnija od nas i to pokazuju njihovi rezultati, ne samo ove sezone. Široki Brijeg je klub koji je godinama u vrhu bh. fudbala. Mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo rezultat koji bi nas ostavio u igri da u revanšu pokušamo nešto više da napravimo. Osim četvorice igrača koji nemaju pravo nastupa u Kupu, nemamo povrijeđenih ni suspendovanih - izjavio je Mrguda.

(FENA)