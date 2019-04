Nekadašnji reprezentativac BiH i aktuelni član Lazija Senad Lulić podigao je mnogo prašine izjavom u vezi reprezentativnog okupljanja.

On je u razgovoru sa Samirom Handanovićem okupljanja reprezentacije BiH okarakterisao kao izlet, a na izjavu Lulića reagovao je i nekadašnji selektor reprezentacije BiH Safet Sušić.

Sušić je u razgovoru za Nezavisne dao sljedeći komentar: “Reći da su okupljanja odmor, uživanje u kolačima i pokloni, govori o ličnom pristupu Senada Lulića prema reprezentativnom dresu”.

U nastavku razgovora Sušić nije štedio nekadašnjeg člana reprezentacije:

“To pitanje kako ko gleda na okupljanja reprezentacije treba postaviti Luliću. Odgovorno tvrdim da za vrijeme mog mandata za svaku utakmicu smo se pripremali i ponašali maksimalno ozbiljno i disciplinovano. Ako on nije to tako shvatio, onda to govori o njegovom odnosu prema reprezentativnom dresu. Očigledno da su njemu okupljanja bila izlet, dok meni i, smatram, većini igrača to nije bilo tako. Treba pitati Edina Džeku, Miralema Pjanića, Emira Spahića… i brojne druge vrhunske igrače neka oni kažu jesu li reprezentativna okupljanja zezanje, provod, pokloni…”

Za kraj je dodao da nakon ove izjave Lulića sumnja da je igrač imao u svemu neki lični interes:

“Reprezentacija je sa mnom odigrala dva izvrsna kvalifikacijska ciklusa. Plasirali smo se na Mundijal. Da nije bilo profesionalnog odnosa i da se nismo pripremali na najbolji način, sigurno ne bismo imali ni rezultate. Lulić je mogao još da posluži reprezentaciji, rano je digao ruke od svega, ali je očigledno da je on u svemu imao neki lični interes”.

