Ekipa Tuzla Cityja je proteklog vikenda na Tušnju igrala gradski derbi sa Slobodom, koji je završen neriješenim rezultatom (1:1) i podjelom bodova.

Foto: SC - 24sata.info

Strijelac jedinog gola za Tuzla City bio je Nermin Crnkić, a učinio je to na fenomenalan način – makazicama.

Trener tima iz Simin Hana Mirza Varešanović, nije zadovoljan ovakvim rezultatom utakmice.

Varešanović smatra da je njegov tim bio bolji, ali je greškom u odbrani vratio protivnika u život.

“Gledali smo jedan pravi gradski derbi, pun energičnosti, borbe i želje da se dođe do pobjede s obje strane. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili puno bolja ekipa, iako teren nije dozvoljavao da se igra brže i kvalitetnije. Ipak, kad smo sabi sebi zabili gol, tj. napravili neshvatljivu grešku, utakmica je otišla u neželjen smjer”, kaže Varešanović.

U nastavku utakmice i jedna i druga ekipa su imale svoje šanse ali golova više nije bilo.

“I Sloboda i mi smo nešto pokušavali ali više je to bilo onako borbeno nego što su to bile neke prave šanse. Ponavljam, mislim da i ovaj teren ovakav kakav je, ne dozvoljava da se igra kvalitetnije. Nama ostaje da žalimo što nismo uspjeli da pobijedimo i okrećemo se narednom protivniku a to je Mladost iz Doboja kod Kaknja”, kazao je Varešanović za zvaničnu stranicu tuzlanskog premijerligaša.

(SC)