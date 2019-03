Liverpool je u utakmici 31. kola Premier lige na svom Anfieldu slavio veliku pobjedu protiv Tottenhama od 2:1.

Foto: 24sata.info

Nije bilo puno uzbuđenja u prvih desetak minuta, ali Liverpool iz prve prva prilike dolazi do vodstva.



Bilo je to u 16. minuti kada je Robertson sjajno centrirao sa lijeve strane i u “trepavicu pogodio” Firmina, koji matira Llorisa za 1:0.



Izjednačio je Tottenham u 70. minuti meča, kada je gol postigao Lucas Moura na asistenciju Eriksena. Ranije je sjajno i lukavo slobodan udarac izveo Harry Kane…



Ušlo se u dramatičnu završnicu u kojoj veliko slavlje domaćim navijačima donosi autogol Alderwirelda, koji smo vidjeli u 90. minuti nakon centaršuta Mohameda Salaha.



Liverpool je tako stigao do zlata vrijedne pobjede i sada je ponovo na prvom mjestu, ispred Manchester Cityja.





(SCsport)