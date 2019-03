Ekipa Cagliarija je večeras u 29. kolu Serije A zapečatila sudbinu Chieva, koji se lagano može početi spremati za put u Seriju B.

Foto: Twitter

Slavio je Cagliari s ubjedljivih 0:3, a sve je viđeno već u prvom poluvremenu utakmice.



Pisacane, Joao Pedro i Ionita su pogađali i donijeli ogromnu prednost timu sa Sardinije, a Chievo do kraja nije uspio doći ni do utješnog pogotka.



Chievo je posljednjeplasirani tim na tabeli sa svega 11 bodova, dok Empoli, koji je u sigurnoj zoni ima 14 više…



Cagliari je ovom pobjedom upisao važna tri boda u toj borbi za opstanak, te je on sada 13. sa 33 boda.





(SCsport)