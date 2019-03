Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker izjavio je danas će se izgraditi novi nacionalni stadion, a prema pisanju Večernjeg lista, lokacija bi trebala biti zagrebačko naselje Blato.

Foto: 24sata.info

- Miran sam, došlo je na moje. Za dvije do tri godine stadion bi trebao biti izgrađen. Do izbora ćemo dobiti novi stadion, rekao je Šuker nakon sastanka na kojem su se nalazili predstavnici grada Zagreba, Vlade i HNS-a.



Danas je održana i sjednica Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza u zagrebačkom hotelu DoubleTree by Hilton, a prisustvovalo je 49 skupštinara.



- Znamo da samo ulaganja u bazu mogu osigurati uspješnu budućnost hrvatskog nogometa. Ove godine nastavljamo gdje smo lani stali. Predvidjeli smo još 22 milijuna kuna za županijske nogometne saveze, prvenstveno za razvoj infrastrukture. Iskreno se nadam da će u narednom razdoblju krenuti ozbiljni razgovori na temu novog stadiona koji hrvatska reprezentacija po svemu zaslužuje i treba. Tužno je da ćemo ove godine u kvalifikacijama igrati na sjajnim novim stadionima u Budimpešti, Bratislavi, Bakuu i Cardiffu, a da svjetski doprvaci nemaju odgovarajući dom u svojoj zemlji kojoj su toliko toga lijepoga priuštili, poručio je u svojem govoru Šuker.





(24sata.info)