Nogometaš Dinama Iyayi Believe Atiemwen zbog sumnje da je silovao 24-godišnju Velikogoričanku nakon jednog večernjeg izlaska, kazneno je prijavljen te je četvrtak jutro dočekao u pritvoru.

Bilo je to nakon što je dao iskaz u policijskoj postaji, a obzirom na to da je istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu procijenio kako ne postoje elementi da mu se odredi jednomjesečni pritvor, pustio ga je da se u daljnjem tijeku postupka brani sa slobode, piše Jutarnji list.



Iz PU zagrebačke potvrđeno je da su proveli kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim nigerijskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela silovanja.



- Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. S obzirom na to da se radi o kaznenom djelu protiv spolne slobode, a sve u svrhu zaštite prava i dostojanstva žrtve odnosno sekundarne viktimizacije, nismo u mogućnosti iznositi detalje iz upita – poručili su iz zagrebačke policije.

