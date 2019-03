Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sinoć je protiv Grčke, kao i protiv Armenije, igrao pod injekcijama, što je ostavilo traga i na igru najboljeg strijelca u historiji Zmajeva.

Foto: AA

Izabranici Roberta Prosinečkog sinoć su odigrali neriješeno sa Grčkom u Zenici, a konačan rezultat bio je 2:2, nakon što su Zmajevi imali dva gola prednosti. Ipak, penal, pa crveni karton za Miralema Pjanića, dodatno su pomogli Grcima da dođu do velikog boda na, kako su istakli, gostovanju koje predstavlja prvo ‘finale’ u kvalifikacijama.



Zmajevi su imali dosta problema sa povredama. Osim što na terenu nije bilo Elvisa Sarića, još dvojica fudbalera su nastupila uprkos bolovima. Kao što je to poznato već od ranije, Sead Kolašinac je imao bolove u ramenu, ali to nije sve, pošto je i Edin Džeko imao problema.



Kako saznaje SCsport.ba, kapiten Zmajeva je sinoćnji meč odigrao pod injekcijama, kako bi umanjio bolove, što se moglo vidjeti i na facijalnoj ekspresiji Džeke u pojedinim trenucima meča.



Samo u ovoj sezoni, Džeko je u dva navrata imao probleme sa povredom, a najgore je ‘prošao’ u decembru kada je zbog povrede bedra propustio pet vezanih mečeva u dresu svoje Rome.

(SCsport)