Bosna i Hercegovina i Grčka su na Bilinom polju večeras podijelile bodove nakon što su se gosti vratili nakon zaostatka od 2:0.

Foto: 24sata.info

“Trebali smo da pobijedimo. Osim ako sam ja bio na nekom drugom stadionu…”, rekao je selektor Grčke Angelos Anastasiadis na konferenciji za medije nakon utakmice.



Na pitanje šta je rekao igračima na poluvremenu, Anastasiadis je odgovorio:



“Znali smo da je Bosna dobra iz prekida i tako smo primili dva gola, naročito je smiješan bio drugi gol jer nismo stavili živi zid. Prvi put da to vidim u životu. Rekao sam svojim igračima da možemo pobijediti jedino ako vjerujemo u sebe. Ja trebam da promijenim naviku svojim igračima da uvijek vjeruju u sebe i da se ne boje nikoga”, rekao je on, te još jednom komentarisao slobodnjak:



“Moji igrači su trebali da razmišljaju ko puca taj slobodnjak, znali su da je to Pjanić…”



Nastavio je komentarisati utakmicu Anastasiadis, koji želi da njegova ekipa igra napadački.



“Ne volim pasivan fudbal. Koliko ste primjetili to, mi smo poslije 25 minuta počeli da držimo loptu i imali smo dvije stopostotne prilike. To je moj cilj i ja volim da igram napadački. Ne znam kako je prije igrala Grčka, ali ja hoću da igramo napadački. Zato sam bio razočaran onim kako smo počeli utakmicu.”



Anastasiadis je na kraju istakao da ga je sastav Bosne i Hercegovine iznenadio, te je još jednom ponovio da je zadovoljan rezultatom.





