Osim utakmice naše reprezentacije odigrano je još nekoliko kvalifikacionih susreta za EP.

Italija je u grupi J u kojoj se nalaze i naši Zmajevi bez problema deklasirala slabašni Lihtenštajn sa 6:0.



Azzurri su sve riješili još u prvom dijelu kada su pogađali Sensi u 17., Verratti u 32., te Quagliarella iz penala u 35. i 45. minuti čime je postao najstariji strijelac u historiji italijanske reprezentacije, sa 36 godina i dva mjeseca.



Trijumf domaćih u nastavku ovjerili su Kean u 70. i Pavoletti u 77. minuti za konačnih 6:0.



Zanimljivo je bilo u skandinavskom derbiju u kojem je Norveška golovima Johnsena u 41. i Kinga u 59. minuti vodila sa 2:0 protiv Švedske, ali su gosti preko Claessona u 70. i Quaisona u 86., te 91. minuti stigli do nevjerovatnog preokreta. Ni to nije bilo sve, jer je Kamara u sedmoj minuti sudijske nadoknade izjednačio za konačnih 3:3.



Očekivanu pobjedu ostvarila je i Španija protiv Malte u gostima sa 0:2, a strijelac oba gola za Furiju bio je Morata.



Švicarska našeg stručnjaka Vladimira Petkovića prokockala je vodstvo od 3:0 protiv Danske.



Strijelci su bili Freuler u 19., Xhaxa u 66. i Embolo u 76. minuti, a Danci su u samom finišu preko Jorgensena, Gytkjaera i Dalsgaarda došli do senzacionalnog boda .



Grupa D



Švicarska – Danska 3:3

Irska – Gruzija 1:0



Rezultati J-grupe kvalifikacija za Euro 2020



Rezultati drugog kola J-grupe kvalifikacija za evropsko nogometno prvenstvo 2020. godine:



Armenija - Finska 0:2

Bosna i Hercegovina - Grčka 2:2

Italija - Lihtenštajn 6:0



Tabela:



1. Italija 2 2 0 0 8:0 6

2. Grčka 2 1 1 0 4:2 4

3. Bosna i Hercegovina 2 1 1 0 4:3 4

4. Finlska 2 1 0 1 2:2 3

5. Armenija 2 0 0 2 1:4 0

6. Liehtenštajn 2 0 0 2 0:8 0



U narednom kolu (8. juna) igraju: Armenija - Lihtenštajn, Finska - BiH, Grčka - Italija.





