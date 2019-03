Armenija i Finska su u Jerevanu odigrale svoju utakmicu 2. kola kvalifikacija za EURO 2020, a slavila je gostujuća selekcija sa 0:2.

Foto: Twitter

Domaći su tako nakon poraza na Grbavici od Bosne i Hercegovine upisali i drugi poraz i ubilježili jako slab start kvalifikacija, dok je za Fince ovo prva pobjeda, nakon poraza u prvom kolu od Italijana (2:0), kojom su došli do prvih bodova u našoj grupi.



Gledali smo sasvim dobru utakmicu u prijestolnici Armenije, a u njenoj ranoj fazi smo vidjeli prvi gol.



Igrala se 14. minuta kada je mrežu domaćih zatresao mladi 21-godišnji Fredrik Jensen i donio značajnu prednost Fincima.



Kasnije smo gledali ravnopravnu borbu dva tima na terenu, a u drugom poluvremenu je nešto zrelije prilike ipak imala Finska, a do drugog gola je stigla u finišu utakmice. Tačnije, bila je to 78. minuta, Lod je prošao po desnoj strani, na drugoj stativi uposlio Soirija, koji je imao lagan zadatak da sa gol crte ubaci loptu u mrežu…



Armeni su u finišu mogli do pogotka, ali je fantastičan udarac Karapetiana zaustavio Hradecky.



Ostalo je 0:2, Finska je došla do pobjede na neugodnom gostovanju koja, ako pogledamo samo rezultat, izgleda kao rutinska, ali nije to bilo baš tako lako jer je i Armenija imala svoje šanse…



Armenija – Finska 0:2 (Jensen 14’, Soiri 78’)





(SCsport)