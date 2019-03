Derbi susret 2. kola kvalifikacijske grupe J za Evropsko prvenstvo 2020. godine između Bosne i Hercegovine i Grčke na Bilinom Polju okončan je bez pobjednika 2:2 (2:0) pa obje selekcije nakon dva uvodna meča imaju po četiri boda.

- Da sam zatvorio i da smo igrali 2:2, pitali bi me zašto sam se zatvorio. Napravili smo dvije krucijalne greške u drugom poluvremenu. Penal je presjekao ekipu i ušli smo u paniku. Oni su nas pritisli - kazao je selektor reprezentacije BiH Robert Prosinečki, koji je dodao kako nije zatvorio utakmicu jer je mislio da će mirnim tokom okončati meč.



- Pali smo i trkački, a svi su bili uljuljani da je gotova utakmica. Desi se taj penal i nastali su problemi. To su izgubljena dva boda, jer, po meni, šteta je ovakvu utakmicu remizirati - smatra Prosinečki na pres-konferenciji nakon meča.



Ocijenio je kako su penal i crveni karton Miralema Pjanića presudili da utakmica okonča bez pobjednika. Pjanić zbog crvenog kartona neće igrati naredni meč protiv Finske.



- Nemam komentara. Sigurno ćemo tražiti alternative. Vidjet ćemo koliko će dobiti utakmica. Sigurno je da je to veliki udarac, jer je do tog detalja bio izvanredan - kaže Prosinečki, koji će do juna pokušati naći alternativu za Pjanića.



Bio je ovo i treći uzastopni, a drugi na zeničkom stadionu neriješen rezultat ove dvije selekcije, koje su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine oba puta remizirali (1:1 i 0:0). BiH je od 65. minute igrala s igračem manje, jer je direktan crveni karton dobio najbolji bh. igrač Miralem Pjanić, koji je faulirao Carlosa Zecu.



Tim rezultatom više mogu zadovoljni biti gosti, jer je domaćin nakon prvog poluvremena, golovima Edina Višće i Miralema Pjanića vodio s 2:0, a Grci su smanjili golom Kostasa Fortounisa u 64. minuti iz penala na 1:2, da bi konačan rezultat 2:2 postavio je rezervista Dimitris Kolovos u 85. minuti.



Reprezentaciju BiH u junu očekuju dva gostovanja, protiv Finske i Italije.





