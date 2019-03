Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno sa Grčkom 2:2 u utakmici drugog kola J-grupe kvalifikacija za Euro 2020. godine.

Foto: FENA

Golove za BiH postigli su Edin Višća u 10. i Miralem Pjanić u 15. minuti, dok su strijelci za Grčku bili Kostas Fortounis u 64. minuti iz penala i Dimitris Kolovos u 85. minuti.



Nogometaši BiH nisu uspjeli upisati pobjedu nad Grcima iako su nakon prvih 45 minuta imali predost od dva gola. No, u drugom poluvremenu bh. reprezentativci su prepustili igru Grcima koji su cijelo vrijeme napadali, a posljednjih skoro pola sata igrali su s igračem manje nakon isključenja Pjanića.



Reprezentacija BiH furiozno je krenula i za 15 minuta u potpunosti pregazila selekciju Grčke koja je djelovala potpuno zbunjeno pred napadima izabranika selektora Roberta Prosinečkog. U 10. minuti Pjanić je izveo korner sa desne strane i ubacio na ivicu šesnaesterca gdje je natrčao Višća i iz drugog pokušaja uspio savladati golmana Vlachodimosa za vodstvo od 1:0.



Pet minuta kasnije bilo je 2:0. Pjanić je snažno šutirao iz slobodnog udarca sa tridesetak metara, lopta je otišla u lijevi ugao golmana Vlachodimosa koji je ostao "ukopan" u mjestu.



Tek nakon primljena dva gola Grci su zaigrali nešto ofanzivnije, a prvu priliku su imali u 22. minuti preko Fortounisa, koji nije iskoristio ubacivanje Bakakisa prebacivši gol sa sedam metara. Desetak minuta kasnije pokušao je i Donis glavom, ali je Šehić sigurno intervenirao. Do kraja poluvremena Grci su bezuspješno pokušavali ugroziti gol reprezentacije BiH, dok su bh. nogometaši u finišu propustili dvije prilike za novi pogodak.



U drugom poluvremenu reprezentativci BiH prepustili su terensku inicijativu Grcima koji stvaraju nekoliko poluprilika pred Šehićevim golom, a u 64. minuti dolazi do gola. Šunjić je u šesnaestercu oborio Fortounisa, sudija Danny Makkelie iz Holandije pokazuje nabijelu tačku, a Fortounis pogađa za 2:1.



Samo minutu kasnije novi šok za bh. reprezentaciju, s obzirom na to da je crveni karton dobio Miralem Pjanić. Iako je ostala s igračem manje, reprezentacija BiH je u 69. minuti mogla do trećeg pogotka, ali je udarac Kolašinca odbranio golman Grčke. Na drugoj strani zaprijetio je Kolovos, ali se i Šehić iskazao na golu.



Ipak, u 85. minuti Grci dolaze do izjednačenja. Strijelac je bio Kolovos koji je iskoristio dobar centaršut i udarcem golavom pogodio rašlje gola.



Do kraja meča Grci su pritiskali, ali je odbrana bh. tima uspjela da sačuva gol i remi.



Za reprezentaciju BiH u ovom meču su igrali: Šehić, Zukanović, Šunjić, Bičakčić, Kolašinac, Cimirot, Pjanić, Bešić, Duljević (od 80. Milošević), Višća, Džeko (od 89. Gojak).



Nakon dva kola BiH i Grčka imaju po četiri boda, dva manje od Italije koja je s maksimalnim učinkom.







(FENA)