Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Zenici igra drugu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine protiv Grčke.

Selektor Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki najavio je kako će tim protiv Grčke biti jači za Asmira Kolašinca, Tonija Šunjića i Harisa Duljevića.



Kako je ranije izjavljivao, ovu je trojicu, nedovoljno oporavljenih igrača, u subotu na Grbavici odmarao u trijumfu protiv Armenije (2:1). Definitivno je i za Grke otpao Elvis Sarić, koji se nije uspio oporaviti, a njemu se na listi povrijeđenih igrača sada priključio Elvir Koljić.



- Očekujem tešku utakmicu, ali idemo na pobjedu. Ovo je naš teren i naši navijači- kazao je kapiten Edin Džeko, koji je sa selektorom izašao pred novinare.



Na konstataciju novinara da su Grci jako oslabljeni, Džeko je kazao kako, uprkos tome, ovo neće biti lagana utakmica, ali da je najvažnije da oni budu na potrebnom nivou za pobjedu.



-Nema lagane utakmice, vidjeli smo to i protiv Armenije. Ko god ne bude igro za Grčku, neće biti lagano za nas- kazao je Džeko, koji je ipak istakao kako se nada pobjedi.



On je nasmijao novinare konstatacijom kako mu je Kostas Manolas, s kojim je prošli put imao žestok sukob nakon utakmice, u međusobnom razgovoru bio najavio da bi, možda, ipak mogao igrati u Zenici.



-Nije došao. Možda ga je bilo strah doći- kazao je uz osmijeh Džeko, koji je dodao kako ne očekuje varnice na terenu, jer da ih ni prošli put nije bilo, kada je nakon utakmice navijače provocirao Manolas.



-Moje mišljenje, stvarno treba biti optimističan pa najavljivati pobjedu u Zenici. Ja vjerujem isto kao i oni da možemo pobijediti. Jer, mi smo zdravi, željni, a kada smo željni teško da neko može BiH pobjediti na našem terenu- uvjeren je Prosinečki, koji je dodao da neće biti lagano, ali u dobroj atmosferi mogu dobiti.



-Mi ćemo biti motivirani i svi se nadaju osvajanju tri boda- istakao je Prosinečki.



On je napomenuo kako su se uspjeli osvježiti i spremiti za utakmicu, za koju ne vjeruje da će biti i presudna za plasman na Euro. Mada jeste važna.



-Tradicija dosadašnjih utakmica ove dvije selekcije je da su bile dobre i zanimljive. Bit će puno i publike- smatra Prosinečki, koji je u odgovoru na novinarsko pitanje kazao da li bi volio da sve riješi u prvom poluvremenu, da bi to bilo lijepo, ali nije puno i realno.



-Najbolje bi bilo da odmah na početku povedemo s 2:0, ali to neće biti. Bit će to taktička, vrlo intenzivna utakmica. Pogotovo u trkačkom dijelu. Ali, spremni smo... Mislim da će to biti prava utakmica, što i zaslužuju dueli BiH i Grčke- istakao je Prosinečki, koji je konstatirao kako smatra da, u ovom trenutku, ima ipak bolji tim od Grčke.



-To je moje mišljenje- kazao je Prosinečki, koji se nije libio otkriti sastav za sutrašnji duel.



Najavio je četiri nova imena te da bi mogli početi u sastavu: Šehić, Bičakčić, Šunjić, Zukanović, Kolašinac, Pjanić, Bešić, Cimirot, Duljević, Džeko, Višća.

