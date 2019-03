Edin Džeko, kapiten bh. tima, rekao je kako reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Grčke u Zenici očekuje teška utakmica.

Foto: AA- 24sata.info

"Mislim da, što se tiče same utakmice, nije bilo problema, a poslije utakmice je Manolas provocirao navijače i to je bilo jedino negativno. Nije bilo s naše strane. Što se tiče same utakmice, očekujem tešku utakmicu, tek je početak kvalifikacija, ali svaka utakmica je kao finalna, nemamo pravo na kiks. Igramo kući pred svojim navijačima i moramo dati svoj maksimum da dođemo do povoljnog rezultata, a najbolji je pobjeda", rekao je Džeko.

Na pitanje grčkih novinara o odnosu s Manolasom i izostankom bitnih igrača, Džeko je rekao kako nema lagane utakmice, te da se Manolas možda boji dolaska da igra protiv BiH.

"Nema lagane utakmice, to smo vidjeli i protiv Armenije. Ko ne bude igrao za Grčku, ne znači da će biti lakše za nas. Bitno je da smo zdravi i spremni da damo sve više od sebe i mislim da rezultat neće izostati. Manolasa je možda bilo strah doći, jer je govorio da bi možda mogao igrati, ali, eto, neće", rekao je Džeko kroz smijeh te dodao:

"Svake kvalifikacije su drugačije na svoj način. Grčka je uvijek bila teška, ne samo za nas nego i za druge. Uvijek se igralo nekako na 0, zabiješ jedan gol ili dva. Iako nije lagano utakmica, bitna je za obje reprezentacije. Zadnju godinu smo pokazali da smo kompaktni mnogo, sve od sebe jedan za drugog i vjerujem da će tako biti i sutra", rekao je Džeko.

Susret Bosna i Hercegovina - Grčka igra se u utorak na stadionu Bilino polje u Zenici s početkom u 20:45.

(AA)