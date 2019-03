Kapiten Hrvatske Luka Modrić nije krio nezadovoljstvo nakon poraza 1:2 od Mađarske u drugoj utakmici kvalifikacija za EP 2020.

“Nismo odigrali utakmicu u skladu s našim renomeom. Mađari su bili puno agresivniji i puno čvršći u svakom duelu i, naravno, to im se na kraju vratilo. Došli su do vrlo važne pobjede koja nas stavlja u neugodan položaj jer nismo to očekivali. Ništa, moramo se skupiti i definitivno se probuditi”, govori Luka Modrića nakon loše utakmice i poraza viceprvaka svijeta te nastavlja:



“Prvo upozorenje je bilo protiv Azerbejdžana, tu smo se uspjeli nekako provući, a ovo je bio novi šok za nas. Ako ovako nastavimo imat ćemo velikih problema da se plasiramo na Euro. Zato se moramo svi skupa probuditi, biti puno bolji i zaboraviti ono što je bilo. Nogomet je takav. Nemaš puno vremena za uživanje, za slavlja. Svi su nabrijani na nas. Napravili smo nešto ogromno, veliko, ali to trebamo spremiti negdje sa strane i fokusirati se na ono što nas čeka u ovoj skupini.”



“Ja sam od početka rekao da je skupina vrlo teška. Svaka ekipa nam može napraviti probleme. Moramo biti puno bolji nego što smo bili u ove dvije utakmice.”



Očito je da će igrači koji su neprepoznatljivo loši morati puno toga reći jedni drugima:



“Nismo sad razgovarali, još smo vrućih glava i bolje je to ostaviti za neki drugi dan, ali sigurno da ćemo razgovarati. Definitivno se moramo podignuti i poboljšati našu igru, svi, jer imat ćemo velikih problema nastavimo li ovako. Ne plasiramo li se na Euro bit će to ravno katastrofi”, bio je ozbiljan Modrić.



Ima recept kako popraviti igru:



“Trebamo biti strpljivi, brže igrati, brže se kretati. Nismo imali desni bok. To je problem. Moramo se trgnuti, ne treba ovo shvaćati tragično. Ovo je veliki udarac za nas. Moramo se svi boriti do kraja. U svojim glavama i mislima moramo znati da mora bolje od ovog”, zaključio je kapetan Hrvatske.





