Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola grupe E izgubila u Budimpešti od Mađarske sa 1:2 (1:1).

Hrvatsku je u vodstvo doveo Ante Rebić (13), do poluvremena je poravnao Adam Szalai (34), da bi prvu pobjedu našim sjevernim susjedima u osmom međusobnom susretu osigurao Mate Patkai (76).



Hrvatska je aktivnije ušla u dvoboj i u 6. minuti stvorila dvije izgledne situacije pred mađarskim golom. Prvo je Perišić okušao udarac s distance, no iako je lopta išla u okvir gola vratar Gulacsi nije imao težak posao te ju je uhvatio. Samo nekoliko sekundi potom Barišić je poslao upotrebljivu loptu u kazneni prostor gdje je do nje stigao Kramarić, ali je poslao loptu preko gola.



Prvu prijetnju Mađarska je stvorila u 10. minuti kada je Lovrencsics opalio sa 20-ak metara iskosa s desne strane, ali je Kalinić odbio loptu u korner.



Do vodstva je Hrvatska stigla pomalo sretno u 13. minuti, Modrić je probio desnu stranu i poslao povratnu loptu koja je bila namijenjena za Perišića koji se već namjestio za udarac sa 10-ak metara, no tu je akciju "osujetio" Kramarić koji je pokušao pucati iz uklizavanja. Taj je udarac bio vrlo slab, ali je na putu prema golu lopta završila u nogama Rebića koji je mirno s pet metara zatresao mrežu. Oko Rebića nije bilo mađarskih braniča, ali da naš napadač ne bi bio u nedopuštenoj poziciji "pobrinuo" se Nagy koji je ostao u raskoraku ležati na travi gdje ga je "lažnjakom" poslao Modrić.



Nažalost, nakon postignutog pogotka Hrvatska je zastala i prepustila inicijativu Mađarskoj. Domaći 20-ak minuta nisu ozbiljnije zaprijetili, da bi u 34. minuti poravnali. Kapetan Dzsudzsak, koji je u nedjelju proslavio 100. nastup u reprezentativnom dresu, izbacio je Szalaija na desnom krilu, ovaj je uspio pobjeći Vidi, a zatim snažnim udarcem s pet metara, iako jako iskosa, "probiti" Kalinića. Hrvatski vratar imao je loptu na ruci, ali nije ju uspio zaustaviti.



Odmah po postignutom pogotku, Mađari su mogli imati još jednu obećavajuću situaciju jer je Lovren samo korak izvan kaznenog prostora nagazio Daniela Nagyja, no škotski sudac Collum nije dosudio slobodni udarac iako je mađarski ofenzivac zbog ozljede pretrpljene u tom startu morao biti zamijenjen.



Drugo poluvrijeme započelo je inicijativom Hrvatske, ali bez konkretnih prilika. Najbliži pogotku bio je Perišić kada ga je u 59. minuti proigrao Kramarić, no pokušaj našeg krilnog igrača iskosa s pet metara nije bio precizan.



Iako u prvih pola sata nastavka Mađarska nije niti jednom posjetila hrvatski kazneni prostor, u 76. minuti je povela. Dzsudzsak je izveo korner nakon kojega je lopta stigla na drugu vratnicu gdje su u duelu bili Leovac i Patkai, naš je branič prvi stigao do lopte, ali njegov pokušaj čišćenja glavom nije bio dobar, lopta je pala na nogu mađarskog veznjaka koji je iz voleja zatresao mrežu nemoćnog Kalinića.



Samo četiri minute potom Mađarska je imala veliku priliku za povećanje prednost, Perišić je slabo vraćao loptu prema Kaliniću, njegovu pogrešku nije popravio niti Rakitić, ali Kalmar niti iz tri pokušaja iz blizine nije uspio ugurati loptu u mrežu.



U samoj završnici susreta Hrvatska je napadala, no Mađarska je znalački branila minimalnu prednost. Najbliži izjednačenju bio je kapetan Modrić, no njegov pokušaj sa 20-ak metara nije bio precizan.



Svoje reprezentacije su s tribina bodrili i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i mađarski premijer Viktor Orban, ali svatko na svojoj strani svečane lože.



U drugom susretu 2. kola u ovoj skupini Wales je u Cardiffu svladao Slovačku sa 1:0 (1:0), pa na ljestvici četiri reprezentacije, Wales, Slovačka, Hrvatska i Mađarska imaju po tri boda, ali Wales je odigrao utakmicu manje, dok je posljednji Azerbajdžan bez bodova i s utakmicom manje.



Hrvatska će u 3. kolu 8. 6. u Osijeku ugostiti Wales.



MAĐARSKA - HRVATSKA 2:1 (1:1)



Groupama Arena.

SUDAC: Collum (Škotska)

GLEDATELJA: 22.000



STRIJELCI: 0-1 Rebić (13), 1-1 Szalai (34), 2-1 Patkai (76)



MAĐARSKA: Gulacsi - Lovrencsics, Barath, Orban, Kadar - A. Nagy, Patkai - Dzsudzsak (Bese, 85), Szoboszlai (Kalmar, 65), D. Nagy (Varga, 40) - Szalai



HRVATSKA: Kalinić - Jedvaj (Petković, 77), Lovren, Vida, Barišić (Leovac, 30) - Modrić, Brozović, Rakitić - Rebić (Brekalo, 67), Perišić; Kramarić

